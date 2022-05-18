-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجوية الجزائرية: فرع الشحن يطلق موقعا إلكترونيا تجاريا

الشروق أونلاين
  • 110
  • 0
الجوية الجزائرية: فرع الشحن يطلق موقعا إلكترونيا تجاريا

 أطلقت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية الجزائرية موقعا إلكترونيا تجاريا، لمواكبة التطورات وتقديم خدمة نوعية للزبائن.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الموقع سيخصص للاستعلام عن شروط النقل ومتطلبات الشحن، بالاضافة الى ذلك سيتم عرض واستحداث مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت، وتتمثل هذه الخدمات في;

1- نظام تتبع تلقائي للبضائع

2- طلب عرض أسعار إيجار عبر الإنترنت

 3- توجيه العملاء وفقًا لنوع الشحن من قبل موظفين مؤهلين يتقنون الجانب التنظيمي لجميع أنواع الشحن والنقل.

4- جدول الرحلات

5- دعم لشركات الطيران

مقالات ذات صلة
قفزة جديدة في أسعار النفط لهذا السبب

قفزة جديدة في أسعار النفط لهذا السبب

تعليمات جديدة من هني لتطوير الانتاج الفلاحي

تعليمات جديدة من هني لتطوير الانتاج الفلاحي

الشراكة الجزائرية التركية.. تقارب اقتصادي بودّ سياسي

الشراكة الجزائرية التركية.. تقارب اقتصادي بودّ سياسي

تونس ترد على معلومات رفض الجزائر تزويدها بالغاز (فيديو)

تونس ترد على معلومات رفض الجزائر تزويدها بالغاز (فيديو)

عودة لافتة للدبلوماسية الاقتصادية

عودة لافتة للدبلوماسية الاقتصادية

رفع أسعار الوقود.. سلطة ضبط المحروقات تحسم الجدل

رفع أسعار الوقود.. سلطة ضبط المحروقات تحسم الجدل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد