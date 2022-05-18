الجوية الجزائرية: فرع الشحن يطلق موقعا إلكترونيا تجاريا

أطلقت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية الجزائرية موقعا إلكترونيا تجاريا، لمواكبة التطورات وتقديم خدمة نوعية للزبائن.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الموقع سيخصص للاستعلام عن شروط النقل ومتطلبات الشحن، بالاضافة الى ذلك سيتم عرض واستحداث مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت، وتتمثل هذه الخدمات في;

1- نظام تتبع تلقائي للبضائع

2- طلب عرض أسعار إيجار عبر الإنترنت

3- توجيه العملاء وفقًا لنوع الشحن من قبل موظفين مؤهلين يتقنون الجانب التنظيمي لجميع أنواع الشحن والنقل.

4- جدول الرحلات

5- دعم لشركات الطيران