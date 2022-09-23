“الجوية الجزائرية” لا تنوي التخلّي عن طائراتها القديمة

بعد إعلان استشارة لتدعيم الأسطول بـ15 جديدة

بإطلاق الجوية الجزائرية استشارة لاقتناء 15 طائرة جديدة، وارتفاع أسطول الشركة الوطنية إلى 71 طائرة، تعود التساؤلات حول عمر الطائرات وإن كان سيتم إحالة الطائرات التي تعاني من “شيخوخة” على التقاعد.

في هذا السياق، أفادت مصادر بالجوية الجزائرية بأن إدارة الشركة لا تنوي إحالة الطائرات القديمة على التقاعد بسبب “شيخوختها”، وإنما سيتم ضمان صيانتها بصفة دورية ومستمرة وإبقاؤها في الخدمة لسنوات أخرى، لتغطية أكبر عدد ممكن من الوجهات، خصوصا في ظل وجود برنامج للتوسع خصوصا في القارة الإفريقية، ما يعني أن الرحلات مستقبلا سيتم تسييرها بأسطول يتكون من 71 طائرة.

أسطول بـ71 طائرة وعمليات توظيف مستعجلة للقسم التقني

وتتوفر الخطوط الجوية على 15 طائرة عمرها 7 سنوات، كانت قد تسلمتها في 2015 على دفعات، بينما يتباين عمر بقية طائرات الأسطول الـ31.

وحسب مصادر الشروق، فإن طائرات من طراز “أ.تي.أر” و”بوينغ 737-200″ هي التي تعتبر من بين الأقدم في الأسطول، وبعضها قارب عمره 25 سنة.

ويتطلب ضمان الصيانة والمراقبة التقنية لأسطول بـ71 طائرة، وفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، عملية توظيف مستعجلة لمهندسي الصيانة، في قسم يعاني أصلا من نقص كبير في العمال عكس بقية الأقسام والمديريات، خصوصا أن المهندس الجديد تلزمه فترة من 3 إلى 5 سنوات للتأقلم وكسب الخبرة والقدرة على مراقبة وصيانة الطائرات.

ويتوفر قسم الصيانة حاليا على نحو 400 مهندس صيانة (ميكانيكي طائرات) على المستوى الوطني باحتساب جميع المحطات، لضمان صيانة وتأهيل ومراقبة 56 طائرة هو تعداد أسطول الشركة، حسب مصادر نقابية بالجوية الجزائرية، وهو رقم غير كاف تمام حسبها، حاليا، متسائلة كيف سيكون الحال عند إتمام صفقة اقتناء 15 طائرة جديدة.

وشكلت الشركة مؤخرا، لجنة للشروع في توظيف 50 مهندس صيانة جديدا، لتغطية النقص المسجل في القسم، وتم مؤخرا استقدام 6 متقاعدين للغرض ذاته، في وقت تؤكد مصادر نقابية بالشركة أن القسم يستدعي توظيف 200 مهندس صيانة على الأقل لتغطية العجز.

وكما هو معلوم، فإن الجوية الجزائرية تعاني من فائض في الموظفين باستثناء قسم الصيانة، وهذا قياسا بتعداد الأسطول، حيث تشير بيانات صادرة عن الشركة قبل سنوات أنها تحصي أكثر من 9000 عامل وموظف، ومن المستبعد جدا أن تتم عمليات توظيف جديدة لباقي الأقسام في ظل هذا الفائض.

والأربعاء الماضي أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، استشارة من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة من مختلف الأحجام لدعم أسطولها الجوي.

ويتعلق الأمر بـ5 طائرات نموذج 200 A وثلاث طائرات نموذج 200 (B) وخمس طائرات نموذج 300 وطائرتين (02) نموذج 400.