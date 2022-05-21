الجوية الجزائرية مستعدة لتجسيد البرنامج التكميلي

الناطق باسم الشركة يؤكد:

طبقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تم تدعيم برنامج رحلات النقل الجوي والبحري للمسافرين نحو مختلف الوجهات الدولية من خلال إضافة رحلات أو إعادة فتح الخطوط التي تم توقيفها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا.

في هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي السبت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى استعداد الجوية الجزائرية لتجسيد هذا البرنامج التكميلي في أحسن الظروف، مؤكدا في السياق ذاته تجنيد الخطوط الجوية الجزائرية لكل طاقاتها البشرية والمادية لإنجاح هذا الموسم المعروف بالذروة أواخر جوان وجويلية وأوت، حيث تتنقل الجالية الجزائرية بقوة الى أرض الوطن .

هذا ولقي أمر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الخميس بالشروع الفوري في البرنامج المقترح لتدعيم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية تثمينا واسعا من قبل الجالية الوطنية عبر مختلف عواصم العالم.

كما تبذل الحكومة مجهودات معتبرة لتوفير كل الوسائل اللوجستية بغية مرافقة الفاعلين في قطاع النقل لتوفير ظروف حسنة لتنقل المسافرين داخل وخارج الوطن .