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اقتصاد
في تطور جديد لجدول رحلاتها

الجوية الجزائرية: نحو استئناف الرحلات إلى هذه الدول الأوروبية!

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: نحو استئناف الرحلات إلى هذه الدول الأوروبية!

أعلنت الخطوط الجوية عن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية نحو عدد من البلدان الأوروبية، في تطور جديد لخطة استئناف الرحلات الجوية.

وقالت الخطوط الجوية الجزائرية في منشور لها عبر صفحتها على فايسبوك “استعدادات جارية لرحلات جديدة من الجزائر بإتجاه روما و فرانكفورت”.

وتبدي الشركة بهذه الخطوة استعدادها للعودة تدريجيا إلى برمجة رحلات جوية جديدة لفائدة الجالية الجزائرية الموجودة عبر عدد من دول العالم خاصة منها الدول الأوروبية والعربية.

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