“الجوية الجزائرية”: هذه هي أسباب عودة الطائرات شبه فارغة

دعت المواطنين إلى التبليغ وعدم الاكتفاء بالفيديوهات

أكد الناطق باسم الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريح لـ”الشروق”، أن عودة الطائرات شبه فارغة من الخارج نحو الجزائر في هذه الفترة أمر طبيعي، ويتكرر بشكل يومي، لأن مرحلة الذروة تسجل في رحلات الذهاب المنطلقة من مختلف مطارات الجزائر، والتي تشهد حسبه تشبعا كبيرا عكس رحلات العودة من الخارج والتي تشهد إقبالا ضعيفا والحجوزات فيها متوفرة.

وقال أندلسي إن مرحلة الذروة بالنسبة لرحلات السفر نحو الجزائر سجلت خلال المرحلة الممتدة من 10 جوان إلى غاية منتصف جويلية، في حين تشهد الفترة الممتدة من 15 أوت إلى غاية 10 سبتمبر عودة الكثير من الطائرات شبه فارغة بسبب قلة الحجوزات، عكس رحلات الذهاب التي تشهد طلبا كبيرا، لأن الكثير من المغتربين حسبه اشتروا تذاكر عودة مفتوحة وهذا ما صّعب عليهم عملية إيجاد أماكن فارغة هذه الأيام، مؤكدا أن الكثير من الرحلات تسجل 100 طلب إضافي ويستحيل تلبية جميع هذه الطلبات.

وبشّر محدثنا بنهاية هذه الأزمة مع البرنامج الإضافي الذي أمر به رئيس الجمهورية نحو العديد من الوجهات، في مقدمتها فرنسا، والتي ستمكن من نقل جميع أفراد الجالية العالقين في الجزائر، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في إفريقيا وجعل مطار الجزائر منطقة عبور للكثير من الدول.

وبخصوص الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لطائرات الجوية الجزائرية التي تعود لأرض الوطن شبه فارغة، كشف أندلسي أن أغلب الفيديوهات مصورة من طرف أشخاص مجهولين، هدفهم إثارة البلبلة والضرر بسمعة الجزائر، مؤكدا أن الجوية الجزائرية لم تتلق في هذا الصدد أي شكوى رسمية، داعيا المواطنين إلى التقدم ببلاغات موثقة للتحقيق في هذه الظاهرة بدل نشر فيديوهات مجهولة.

وفيما يتعلق بالفيديو الذي نشره مغترب جزائري ببلجيكا، قال فيه إنه حاول اقتناء تذاكر له ولزوجته ولابنه، من أحد مكاتب الجوية الجزائرية، من أجل زيارة الجزائر، وادعى من خلاله أن موظفي الجوية أخبروه بأن رحلة بروكسل الجزائر ممتلئة عن آخرها، ليقوم باقتناء تذكرة واحدة، وبعدما ركب الطائرة تفاجأ بأنها شبه فارغة، دعا أندلسي هذا المواطن إلى تقديم بلاغ رسمي، مؤكدا أن طائرات الجوية الجزائرية تعود شبه فارغة من بلجيكا هذه الأيام ويستحيل على عمال الجوية الجزائرية رفض بيع التذاكر المتوفرة بالمئات، على حد تعبيره.