الجوية الجزائرية: 114 رحلة إضافية نحو فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن برمجة 114 رحلة إضافية من وإلى فرنسا، وهذا تلبية لطلب الزبائن المتزايد.

وجاء في بيان للجوية “من أجل تلبية طلب زبائننا المتزايد، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن برمجة رحلات إضافية من وإلى فرنسا للفترة من 17 إلى 28 أوت 2023”.

وأوضحت الجوية أنه تم فتح 114 رحلة إضافية نحو فرنسا ذهابا وإيابا، ستكون عبر خط الجزائر- باريس والجزائر -تولوز.

كما ستكون الرحلات عبر الخط الجزائر -ليون والجزائر -ليل، بالإضافة إلى خط الجزائر -مارسليا والجزائر -ماتز

ولمزيد من المعلومات، دعت الجوية زبائنها للاتصال بوكالاتها المعتمدة أو الموقع الالكتروني للخطوط الجوية الجزائرية.