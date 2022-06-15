الجوية الجزائرية: 7 رحلات لنقل 2.740 حاجّا من مطار ورقلة

تنطلق بداية من 18 جوان الجاري 7 رحلات جوية مبرمجة لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، انطلاقا من مطار عين البيضاء بورقلة. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المديرية الجهوية للجوية الجزائرية، سيتمّ نقل 2.740 حاجًّا لأداء المناسك، من ولايات ورقلة، الوادي، غرداية، إيليزي، جانت، تمنراست، تقرت، المنيعة، والمغير. بمعدل 290 راكبا في كل رحلة. وقد تمّ الترخيص لوكالتين سياحيتين معتمدتين بمرافقة وضمان التكفل بالحجاج على مستوى ولاية ورقلة. وتتواصل رحلات نقل الحجاج إلى غاية 1 جويلية المقبل. على أن تنظّم رحلات العودة في الفترة ما بين 18 و 31 من نفس الشهر.

تذبذب في الرحلات نحو جنوب وغرب البلاد بسبب الأحوال الجوية

وفي 15 مارس 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تسجيل تذبذب في مواعيد رحلاتها الداخلية نحو مطارات جنوب وغرب البلاد. بسبب الظروف الجويّة السائدة هناك.

وجاء في بيان للجوية الجزائرية:”نظرا للظروف الجوية غير المواتية السائدة في مطارات الجنوب والغرب، تعلن الشركة عن تسجيل تذبذب في برنامج رحلاتها. إلى غاية تحسّن الطقس”.

وأوضح بيان الشركة أنّ هبوب رياح شديدة السرعة في المناطق المذكورة، وتسبّبها في تطاير الرمال. من شأنه الحدّ بشكل كبير من وضوح الرؤية في محيط المطارات.

ونبهّت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية في وقت سابق من الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم في الساعة، مصحوبة بزوابع رملية بولايات جنوب الوطن. وهذا إلى غاية صبيحة الأربعاء.