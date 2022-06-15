-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجوية الجزائرية: 7 رحلات لنقل 2.740 حاجّا من مطار ورقلة

الشروق أونلاين
  • 314
  • 0
الجوية الجزائرية: 7 رحلات لنقل 2.740 حاجّا من مطار ورقلة
أرشيف
الجوية الجزائرية

تنطلق بداية من 18 جوان الجاري 7 رحلات جوية مبرمجة لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، انطلاقا من مطار عين البيضاء بورقلة.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المديرية الجهوية للجوية الجزائرية، سيتمّ نقل  2.740 حاجًّا لأداء المناسك، من ولايات ورقلة، الوادي، غرداية، إيليزي، جانت، تمنراست، تقرت، المنيعة، والمغير. بمعدل 290 راكبا في كل رحلة.

وقد تمّ الترخيص لوكالتين سياحيتين معتمدتين بمرافقة وضمان التكفل بالحجاج على مستوى ولاية ورقلة.

وتتواصل رحلات نقل الحجاج إلى غاية 1 جويلية المقبل. على أن تنظّم رحلات العودة في الفترة ما بين 18 و 31 من نفس الشهر.

تذبذب في الرحلات نحو جنوب وغرب البلاد بسبب الأحوال الجوية

وفي 15 مارس 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تسجيل تذبذب في مواعيد رحلاتها الداخلية نحو مطارات جنوب وغرب البلاد. بسبب الظروف الجويّة السائدة هناك.

وجاء في بيان للجوية الجزائرية:”نظرا للظروف الجوية غير المواتية السائدة في مطارات الجنوب والغرب، تعلن الشركة عن تسجيل تذبذب في برنامج رحلاتها. إلى غاية تحسّن الطقس”.

وأوضح بيان الشركة أنّ هبوب رياح شديدة السرعة في المناطق المذكورة، وتسبّبها في تطاير الرمال. من شأنه الحدّ بشكل كبير من وضوح الرؤية في محيط المطارات.

ونبهّت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية في وقت سابق من الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم في الساعة، مصحوبة بزوابع رملية بولايات جنوب الوطن. وهذا إلى غاية صبيحة الأربعاء.




                                

                                    

                                        
                                        
                                        
                                    

                                


                                

                                    

									                                

                            


							
                    

                        

                            
                        

                    


                    

                        

                            
مقالات ذات صلة

                        


                        

			                                                

					                                                        

							                

    

		

            
				
    عرقاب يبحث مع وزيرة ألمانية مشاريع مشتركة للطاقات المتجددة

	            

			

        

			

            
                عرقاب يبحث مع وزيرة ألمانية مشاريع مشتركة للطاقات المتجددة
            

			
                

					
					                

				        

    


	
                                        

						                                                        

							                

    

		

            
				
    هذا هو مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب  

	            

			

        

			

            
                هذا هو مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب  
            

			
                

					
					                

				        

    


	
                                        

						                                                        

							                

    

		

            
				
    قطع الإنترنت!

	            

			

        

			

            
                قطع الإنترنت!
            

			
                

					
					                

				        

    


	
                                        

						                                                        

							                

    

		

            
				
    الإرهابي درار مصطفى: كنت شاهدا على مقتل القذافي

	            

			

        

			

            
                الإرهابي درار مصطفى: كنت شاهدا على مقتل القذافي
            

			
                

					
					                

				        

    


	
                                        

						                                                        

							                

    

		

            
				
    الرئيس تبون ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية

	            

			

        

			

            
                الرئيس تبون ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية
            

			
                

					
					                

				        

    


	
                                        

						                                                        

							                

    

		

            
				
    وزير خارجية إسبانيا السابق: استنجاد سانشيز ببروكسل “خطأ”

	            

			

        

			

            
                وزير خارجية إسبانيا السابق: استنجاد سانشيز ببروكسل “خطأ”
            

			
                

					
					                

				        

    


	
                                        

						                                                

				                                        

                    


                    

						


    

        
أضف تعليقك

    


    

        
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة
                الموقع في التعليقات.


        
    
            
  • 
                
            
    • 
            
  • 
                
            
    • 
            
  • 
                
            
    • 
            
  • 
                

                
    
            
    • 
        

    


    
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!


    

        

            
التعليقات

            
0

        


        

            

                
                
                
            

        


		            
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

			    


                    

                


                

                    

						


    

		

    




    

        

            
الأكثر تفاعلا

        


		            
			    


	


    

		

    




    

        

            
الرأي


			                المزيد