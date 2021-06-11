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الجزائر

الجوية الفرنسية.. رحلات نحو الجزائر العاصمة ووهران بداية من الأسبوع المقبل

الشروق أونلاين
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الجوية الفرنسية.. رحلات نحو الجزائر العاصمة ووهران بداية من الأسبوع المقبل

كشف النائب السابق عن الجالية الجزائرية بالخارج سمير شعابنة عن تنظيم الخطوط الفرنسية و transavia رحلات نحو الجزائر.
وأوضح شعابنة، الجمعة، في منشور له على صفحته عبر  موقع فيسبوك أن الشركتين ستسيران رحلات انطلاقا من مطارات باريس نحو الجزائر العاصمة و وهران ابتداء من الاسبوع المقبل.

إحتجاج الجالية بفرنسا..قنصل الجزائر في ليون يرد!

وكان قنصل الجزائر في مدينة ليون الفرنسية قد رد على احتجاج الجالية، يوم 29 ماي الماضي، بالقول إنه استلم جميع مطالب الجالية الجزائرية وتم تسجيلها، على أن يقوم برفعها وتبليغها للسلطات العليا للبلاد.

والتقى،السبت 29 ماي 2021، قنصل الجزائر في ليون، بعدد كبير من أبناء الجالية في فرنسا بعد قيامهم باعتصام وسلسلة من الاحتجاجات رفضا لشرط الحجر الصحي لمدة 5 أيام لمن أظهرت التحاليل انه غير مصاب بفيروس كورونا.

وقال قنصل الجزائر في مدينة ليون الفرنسية، خلال تسجيل فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي:” لقد قمنا بتسجيل كل مطالبكم وبمجرد دخولي إلى المكتب سأقوم برفعها إلى السلطات العليا للبلاد”

إلى ذلك فقد أمهل أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، القنصل 4 أيام من أجل الرد على مطالبهم التي اعتبروها شرعية بالنظر للإجراءات التي تم اتخاذها في سياق عودتهم إلى أرض الوطن.

بالمقابل قال البروفيسور محمد بلحسين، رئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية بوزارة الصحة، إن الإجراءات المفروضة للدخول إلى الجزائر بعد الفتح  الجزئي للحدود ليست هي الأكثر صرامة مقارنة بدول أخرى.

وفي رده على الانتقادات التي طالت التدابير المصاحبة لفتح المجال الجوي، أوضح بلحسين خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الوضع لا يزال غير طبيعي واستثنائي مما يتطلب تدابير استثنائية.

وفي هذا الصدد علق بلحسين على الإجراءات قائلا “أعترف أنها مقيدة، لكن يجب إتباعها إذا أردنا السماح للأشخاص بالتحرك في حالة الضرورة، مع الحفاظ على المصلحة العامة”.

من جهة أخرى، كشف ضيف التحرير أنه من بين 221 دولة في العالم  6 دول فقط فتحت حدودها بشكل كامل، بينما هناك 110 منطقة مغلقة و106 مفتوحة جزئيًا بقيود.

وأشار رئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية إلى أن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا صارمة للدخول إلى أراضيها، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع دخول وانتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

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التعليقات
20
  • كمال Deutschland

    هل تعتقد أن النظام الذي يصادر حريتك و يتفنن في إذلالك يخاف عليك من المرض؟

    10
  • منفی

    يا سيد بلحسن اتحداك لو انت تفرض عليك تلك القيود وستفرح بها، لقد حولتم الجزاٸر لملكية خاصة لكم ولمقربيكم فقط والبقية عليهم ان يدفعوا اثمان ذهبية لدخول الجزاٸر تكفي ان تحجز سفر واقامة لشخصين في هوتيل برج خليفة بدبي لمدة شهر علی اقل۔۔۔فصحف العالمية تنتقد قراراتكم وجزاٸر راهي ليكم۔۔لكن هي بلدي شٸتم او كرهتم حسبنا الله ونعم الوكيل

    15
  • Imazighen

    (...بسبب شرط إخضاعهم للحجر لمدة 5 أيام)، شروط عير مقبولة، انا استغرب من نظام الحكم هل؟ يحب الجزائر ويسعى في خدمتها أم يكرهها ويبحث عن تخريبها...

    -4
  • محمد الجزائري

    بعض المعلقين يتهجمون على البلد وولاة أمور هذا البلد دون وجه حق؛ "غاشي ما يعرفش صلاحه"؛ هذه الإجراءات معمول بها في كل دول العالم، ماذا تريدون أن تفتح الحدود على مصراعيها بلا حسيب ولا رقيب؟ لا ضرر ولا ضرار؛ هذا وباء لا يرحم فعلى الجميع أن يصبر ويحتسب إلى أن تنجلي هذه الجائحة؛ أمّا "تشراك الفم" و"التقطاع" فالكل يعرفه. اتقوا الله وقولوا قولا حسنا.

    -25
  • ismi

    ان شاء الله فيها خير

    12
  • يوسف

    اولادكم ، اقاربكم ، لاعبي كرة القدم و غيرهم من بدخلون و يخرجون بدون قيود، لا ينشرون المرض !!!!! من أين جاء بهذه الارقام ؟ اعطني اسم دولة كبيرة في حجم الجزائر اتخدت اجراءات مشابه !!! بهدلتونا، حسبي الله و نعم الوكيل. الاشارة فقط ، أنا لست متضرر. و السلام عليكم و ربي يصبر اخوانا المهجرين و المنفيين.

    52
  • حفيذ بن باديس

    لو كان درتو هذه الإجراءات منذ الجائحة كجميع الدول لييفتحت فتح جزىي منذ صيف 2020 مع إجراءات السلامة. ما رانش في هذه الوضعية. بكل بساطة لأنك أنت وامثالك و ابناؤكم تسافرون كما تشاؤون. حسبنا اله و نعم الوكيل وين تروحو من ربي. فسرلي كيفاش الحدود مغلوقة والهندي دخل و جاب المتحورالهندي

    37
  • Farida

    بما ان سياسة الغلق اعطت نتاءج جيدة فالمصلحة العامة تقتضي فرض اجراءات صارمة اقولها وقلبي يتحسر على فلذة كبدي والكثير من الاقارب

    -38
  • سيف

    الناس ليس ضد الاجراءات، بل ضد الشجع.... تذكرة ب اقل شي 4 ملاين، وزيد حجر صحي... لي عندو العايلة يحتاج 20 مليون باش يهبط برك، زيد الحجر، زيد وش ياكل ويشرب.... تحسبو الناس... تخ.... في الصوارد.... ، عشنا ف البلاد دمرتونا، خرجنا عريتونا...... حسبنا الله ونعم الوكيل.... ربي يهلكم، دول تقيم حروب من أجل مواطنيها، وأنتم تكرهونا.... لولا العايلة لي في لبلاد لمزقت كل ما يربطني بكم.

    32
  • دردور

    هناك حل وسط. كثير من المغتربين عندهم بيوت يمكنهم قضاء الحجر فيه لمدة أسبوع مع غرامة باهضة في حال عدم إحترام الحجر كما تفعل ألمانيا و كندا و حتى فرنسا ...

    13
  • عمر

    هل سيخضع لاعبي الفريق الوطني كبقية المواطنين الوافدين إلى أرض الوطن إلى الحجر الصحي لمدة 5 أيام عند وصولهم إلى الجزائر في الأيام المقبلة؟

    22
  • بوعلام

    الإسهزاء بللشعب وكأن السلطات لا تعرف المطالب فقط تنتظر قنصل ليون ليبلغلها لهم

    28
  • كمال

    يا بلحسين هل تستطيع ان تذكر لنا شروط دخول الاتحاد الاوربي على سبيل المثال و الا هو كلام بدون اي حجه لتبرير فشلكم ؟ دعني اذكرها لك تدخل الاتحاد في حاله تقديم P.C.R تم اجراءه في اقل من 72 ساعه او تقديم ما يثبت اجراء بروتوكول لقاح كامل اي بجرعتين و في حاله عدم تقديم المسافر احد الشرطين يحجز 10 ايام و هذا مستحيل لانه لا يسمح له بالسفر قبل تقديم المطلوب منه لدخول الاتحاد الاوربي ؟ يا بلحسين لماذا تتجاوز من قام بالتلقيح بفايزر الذي يحمي بشكل شبه كامل وهو شرط اساسي للدخول في كل العالم ؟ من العيب ان يتجاوز الطبيب اخلاقيات المهنه و يصبح طبلا للسلطه

    14
  • نورالدين الحمراوي

    اللهم ولي أمورنا خيارنا و إبعد عنا شرارنا يارب أرزقنا مسؤلين يخاف الله فينا و إحمي بلادنا و مغتريبينا من كل سوء و إجعل الجزائر دائما بلد الأمن والامان

    20
  • Kamel

    و الاجانب هل درت عليهم اجراءات كما درتها على الجالية الجزائرية

    19
  • صالح

    لماذا لا يتم تطبيق الحجر على الأجانب الذين لم تغلق عليهم الحدود ايها الفيلسوف بلحسين والله لا علاقة لكم بالطب انتم مجرد ادات يستعمله النظام اين ضميركم

    5
  • محمد

    يعني ماديرش الحجر باش تدخل و تعدي الناس. علاش ما سمعناكمش يوم دارت فرنسا الحجر العام

    0
  • مواطن

    المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. و إذا كانت الدولة قد صرفت لحد الآن 240 مليار دينار أي 2 مليار دولار لمحاربة كورونا إضافة الى الخسائر الكبيرة للدولة و الشركات العمومية و الخاصة و الأفراد الناتجة عن الاغلاقات و الحجر فنتوقع من المغتربين أن يتحملوا مع بلدهم جزءا بسيطا من العبء فهذه المبالغ الاضافية ستذهب الى إخوانهم الجزائريين في قطاع الفندقة الذي هو الآخر يعاني من آثار الجائحة. و الحجر الاجباري عُمِلَ به في معظم الدول الأوروبية للقادمين من الخارج و لم نسمع باحتجاجات.

    0
  • arabic

    بغيت نفهم حاجة وحدة برك، الجالية منعتوها من دخول نهاءي لمدة سنة ونصف وكل الدول فتحت لمدة قصيرة ثم فرضت شروط معمول بها حسب توصيات المنظمه العالمية للصحة، الا انتم، كل دول افريقيا فتحت حدودها لراعياها الا انتم عاملتو الجالية كأنهم دخلاء يجب الحصول على رخصة، و الهنودا والأجانب علاش دخلتوهم خلال غلق الحدود ? ولا هذوك ناس ملاح كرونا تاعهم نافعة لان وراءهم البقشيش والقازوز الحلو.

    3
  • مشاشي

    لا ومليون لا فالجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي ورغم تحليلين سالبين للبسيير PCR فالحجر اجباي ونفس الشيء لمن تلقى تلقيح بجرعتين . والجزائري هو الوحيد في العالم الذي يحتاج الى حوالي 1500 أرور لزيارة عائلته ( تذاكر تتجاوز 600 أورو للذهاب فقط أي 12 مليون سنتم + تحليل بسيير مرتين بحوالي 25 الف دج + الاقامة في فندق ل 5 أو 10 أيام حسب الحالات بحوالي 1 مليون سنتم يوميا في أحسن الأحوال + تذكرة العودة ) أما في حالة عائلة من 4 أو 5 أفراد فالأمر مستحيل .

    2

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