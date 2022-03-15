الجيدو الجزائري ينهي الدورة الإفريقية بـ15 ميدالية

أنهت الجزائر مشاركتها في منافسات الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو بتونس، بحصد 15 ميدالية..

وتحصل الجيدو الجزائري على ذهبيتين و6 ميداليات فضية و7 برونزيات، خلال المنافسة التي احتضنتها القاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي رادس، بالعاصمة تونس.

وتوج بالذهب كل من يمينة حلاطة في وزن أقل 57 كلغ (سيدات) ورشيد شراد في أقل من 66 كلغ (رجال)، خلال اليوم الأول من المنافسة.

وحاز على الميداليات الفضية كل من بوجميل نسرين، وبلعريبي يونس، وائل الزين ، بلقاضي أمينة، وصلاح الدين صويلح، ومحمد برقاع.

أما الميداليات البرونزية فتوج بها كل من إيساحين فايزة ، دريس مسعود، بن شعلال دهية، أشعلال لويزة ،معمري مروى ، بن عزو عماد ، العمري رضا.