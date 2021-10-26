الجيران يروون شهاداتهم.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام من زفافها والزوج يتهم الجن!

روى جيران العروس المصرية التي عثر عليها مذبوحة داخل مسكنها، ومصابة بـ 20 طعنة متفرقة بأنحاء من جسدها بعد ثلاث أيام من زواجها، كواليس مرعبة، عن إصابتها بالمس.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أكد جيران الضحية المقيمة بمدينة الجمالية، أنها تعاني من “مس جان”، وأنهم كانوا يسمعون أصوات صرخات.

في ذات السياق ذكر بعضهم أن زوجها عكف خلال الأيام الثلاثة التالية للزفاف على جلب المشايخ والرقاة لعلاجها روحانيا.

وصرح أقربهم أن جاره أحمد البالغ من العمر 25 عاما، تزوج من أميرة البالغة من العمر 20 عاما منذ 3 أيام فقط ومن يومها كانت تتعالى أصوات زوجته وبسؤال أسرته أكدوا أنها تعاني من مرض نفسي دون تحديد السبب وراء ذلك.

وأضاف الجيران، أن العروسان يعيشان بمنزل عائل الزوج، ويوم الحادث غادرت أسرته لقضاء بعض مصالحهم فى القاهرة، وبقي هو وعروسه بمفردهما، وعصر الأربعاء 20 أكتوبر، خرج إلى الشارع يستغيث بنا “أميرة مذبوحة في الشقة”.

وأفاد تقرير الطب الشرعي أن الضحية أصيبت بطعنات فى القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع شرايين اليد اليسري.

وقال الزوج في محضر الشرطة، إن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية، وشعورها بحالة من التقيد والاختناق ورؤيتها أشياء غريبة، مؤكدا أنه قام بجلب عدد من المشايخ ونصحوه بإلقاء الملح الخشن داخل المنزل لمنع أي أعمال.

وأضاف أنه قبل وقوع الحادث بساعة توجه الى أحد المشايخ لجلبه إلى المنزل وعند دخوله وجد زوجته وسط بركة من الدماء وفي حالة عدم وعي وبسؤالها عن مرتكب واقعة طعنها أشارت الى نفسها وقام بنقلها الى المستشفى.

وقام فريق النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة، مع انتداب الطب الشرعي، وبيان عما إذا كانت الإصابات الموجودة أجرتها المجني عليها لنفسها “حسبما زعم زوجها” أو نتيجة تعدي.