الجيش الأمريكي يخطط لحماية طائرة بيولسي خلال رحلتها إلى تايوان

تعمل الولايات المتحدة على أخذ احتياطاتها كاملة تحسبا لزيارة من المتوقع أن تجريها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان التي تعيش حالة توتر مع الصين.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يخشون كثيرا من أن تهاجم بكين طائرة بيلوسي، ولكنهم يعلمون أنها ستدخل إلى أكثر المناطق توترا في العالم.

وفي تصريح لوكالة “أسوشيتيد برس”, أضاف مسؤولون أمريكيون” إنه إذا ذهبت بيلوسي إلى تايوان، فإن الجيش سيزيد من تحركاته للقوات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

ورفض المسؤولون الإدلاء بتفاصيل أخرى، لكنهم قالوا إن الطائرات المقاتلة والسفن وأصول المراقبة والأنظمة العسكرية الأخرى، ستُستخدم على الأرجح لتوفير حلقات متداخلة من الحماية لرحلة بيلوسي إلى تايوان وفي أي وقت.

والمعروف أن أي سفر إلى الخارج من قبل زعيم أمريكي كبير يتطلب مزيدًا من الأمن، لكن المسؤولين قالوا هذا الأسبوع إن زيارة بيلوسي لتايوان – ستكون أعلى مسئولة منتخبة أمريكية تزور تايوان منذ عام 1997 – ستتجاوز احتياطات السلامة المعتادة للرحلات إلى وجهات أقل خطورة.

وردا على سؤال حول الخطوات العسكرية المخطط لها لحماية رئيسة مجلس النواب، في حالة الزيارة، قال الجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن مناقشة أي سفر محدد سابق لأوانه. لكنه أضاف: “إذا كان هناك قرار بأن بيلوسي، أو أي شخص آخر سيسافر وطلب دعمًا عسكريًا، فسنفعل ما هو ضروري لضمان إجراء زيارتهم بشكل آمن”.