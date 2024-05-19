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الجيش الإيراني يعلن تحديد موقع سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي

الشروق أونلاين
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الجيش الإيراني يعلن تحديد موقع سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي
أرشيف
الرئيس الإيراني

أعلن الجيش الإيراني مساء الأحد، أن فرق الإنقاذ تمكّنت من تحديد موقع سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي. بعد تعرضها لحادث قرب الحدود مع أذربيجان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في إيران في وقت سابق، إن فرق الإنقاذ وصلت لمكان حادث المروحية التابعة للفريق الرئاسي، للبحث عنها وعن ركّابها.

”وعقّدت ظروف الطقس الصعبة والضباب الكثيف في مكان الحادث، جهود الإنقاذ”. حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني، قوله إن حياة الرئيس والوفد المرافق له في خطر. بسبب صعوبة الوصول إليهم وسط الضباب.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يظهر جهود الإنقاذ الجارية في مكان وقوع حادث المروحية، وسط انتشار كثيف للضباب.

وقبل وقوع الحادث، ظهر الرئيس الإيراني في لقاء مع نظيره الأذري إلهام علييف، رفقة مسؤولين آخرين. بينهم وزير الخارجية أمير عبد الله يان.

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