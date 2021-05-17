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الجيش التونسي يقتل 5 إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر

الشروق أونلاين
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الجيش التونسي يقتل 5 إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، أن وحدات مُشتركة بين الجيش التونسي والأمن تمكنت من القضاء على خمسة عناصر “إرهابية” في اشتباكات مُسلحة  في مرتفعات محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر.

بيان الوزارة

بناء على معطيات فنيّة دقيقة، تمكّنت فجر اليوم 17 ماي 2021 وحدات أمنيّة تابعة لوزارة الدّاخليّة (الوحدة المختصة للحرس الوطني والقوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين وادارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني) ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة تابعة لوزارة الدّفاع الوطني، حسب المعطيات الأوّليّة، من القضاء على خمسة عناصر إرهابية تمّ التّفطن إلى تسللها إلى إحدى مرتفعات جبال القصرين.

هذا ولا تزال العملية المذكورة متواصلة، علما وأنّ الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني تعهدت بالبحث في الموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

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