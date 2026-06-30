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الجيش الروسي يتوغل في دفاعات أوكرانيا ويسيطر على بلدات جديدة

الشروق أونلاين
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الجيش الروسي يتوغل في دفاعات أوكرانيا ويسيطر على بلدات جديدة
ح.م
قوات روسية في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته التامة على بلدة مالينوفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك، بالإضافة إلى بلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زابوريجيا.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن وحدات مجموعة الجنوب الروسية نجحت نتيجة لعمليات قتالية نشطة في تحرير بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حين تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية ونتيجة لعمليات ميدانية تمكنت من تحرير بلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زابوريجيا، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 7 قنابل جوية موجهة وحوالي 806 طائرة دون طيار.

ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية فإن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب تواصل عمليات تطهير واسعة في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك حيث بسطت سيطرتها الكاملة على 30 مبنى سكنياً.

وأسفرت العمليات العسكرية خلال 24 ساعة الماضية عن تحييد ما يصل إلى 90 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفعيتين، بالإضافة إلى تدمير 21 مركبة عسكرية و 26 نظاماً آلياً أرضياً، وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس الاثنين عبر بيان مماثل عن توغله في عمق دفاعات مقاطعة دنيبروبتروفسك وبسط سيطرته على بلدة بوغوداروفكا بواسطة وحدات مجموعة الشرق.

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