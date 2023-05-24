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الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على مطابع العملة في الخرطوم

الشروق أونلاين
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الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على مطابع العملة في الخرطوم
أرشيف
عبد الفتاح البرهان وحمدان دقلو (حميدتي)

تمكّن الجيش السوداني يوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على مطابع العملة في العاصمة الخرطوم، بعد ساعات من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا لقناة “الجزيرة” القطرية “استعادة الجيش لمطابع سك العملة في الناحية الغربية لوسط الخرطوم”.

وقال العطا، وهو مساعد قائد الجيش السوداني:”استعدنا السيطرة على مطابع العملة وسنرد على أي خرق للهدنة”.

وكان المتحدث نفسه قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بأن قوات الدعم السريع قد اخترقت الهدنة المعلنة بين الطرفين، بهجومها على مقر مطابع العُملة في الخرطوم.

وقال المسؤول إن عناصر الدعم السريع، قاموا بنهب مخزون الدولة من النقد الوطني واحتياط بنك السودان من الذهب.

يحدث هذا وسط سريان اتفاق جدة لوقف إطلاق النار بين طرفي الاشتباكات منذ يوم الإثنين، في انتظار وضع حدّ لصراع عنيف  بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.

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