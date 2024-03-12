الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون

عناصر من القوات المسلحة السودانية بعد مواجهات مع ميليشيا الدعم السريع في منطقة أم درمان.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء 12 مارس، سيطرة الجيش السوداني على مقر الإذاعة والتلفزيون بعد أن كانت تسيطر عليه ميليشيا الدعم السريع.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة كتب في بيان “تمكنت قواتكم المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء بلادنا الذين يعملون جنبا إلى جنب معها اليوم من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ( ذاكرة ووجدان الأمة السودانية)”.

وهذا بعد أن أعلن الجيش السوداني قبل ذلك سيطرته على منطقة أم درمان، حيث أعلن عن “القضاء على معظم القوة الهاربة” وتدمير واستلام معظم معداتها وآلياتها.