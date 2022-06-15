الجيش الفرنسي يعلن اعتقال قائد داعش في منطقة الساحل

أعلن الجيش الفرنسي، الأربعاء، اعتقال قائد تنظيم داعش في منطقة الساحل، وذلك في عملية بشمال مالي وحدثت العملية مع دخول انسحاب الفرنسيين من هذا البلد المرحلة الأخيرة، حسبما ذكرت هيئة الأركان الفرنسية لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر نفسه “ليل 11 إلى 12 جوان 2022 أدت عملية نفذتها قوة برخان (…) إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في (تنظيم) الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (داعش)”.

ويوم 13 نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، القضاء على قائد تنظيم القاعدة في منطقة الساحل المسمى باه آغ موسى في عملية بشمال مالي.

وقال وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في بيانإن العملية تطلبت وسائل استخباراتية كبيرة وقوة اعتراض مكونة من مروحيات وقوات برية

وأوضحت إن باه أغ موسى، يعتبر مسؤولا عن عدة هجمات ضد القوات المالية والدولية.

وأضافت: “هذا نجاح كبير في الحرب ضد الإرهاب”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2019 أنها صنفت با أغ موسى القيادي بجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” إرهابيا عالميا وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وقال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة في بيان، “تستهدف الوزارة قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد”.

وأضاف “يساهم با أغ موسى، نظرا لكونه قياديا في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة”.