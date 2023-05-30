الجيش اللبناني يحرّر مواطنا سعوديا اختطفه مسلّحون (فيديو)

الخاطفون طلبوا فدية بقيمة 400 ألف دولار

تمكّن الجيش اللبناني يوم الثلاثاء، من تحرير مواطن سعودي اختطفه مسلّحون في بيروت، مطالبين بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنه داهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري، وهو موظف في الخطوط الجوية السعودية.

وقد وقع اشتباك بين أفراد الجيش وعدد من المطلوبين المسلّحين على الحدود اللبنانية السورية، قبل أن تكلّل العملية بتحرير الضحية وإلقاء القبض على الفاعلين.

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1gxyrcnqQ9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2023

وقالت قناة “الإخبارية” الرسمية في السعودية، إن المواطن السعودي اختطف وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت “الإخبارية” عن مصدر لم تسمّه، أن المختطفين تنكروا بلباس عسكري، وأن الرسالة التي طالبوا فيها بالفدية، وردت من الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيديو | مراسلة #الإخبارية مارسيل كرم في بيروت من موقع اختطاف المواطن السعودي: السلطات الرسمية لم تعلق على الحادثة باستثناء تغريدة وزير الداخلية اللبناني#هنا_الرياض pic.twitter.com/Hu6rocQHdV — هنا الرياض (@herealriyadh) May 29, 2023

من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة على تويتر، أن قوات الأمن الداخلي تتابع منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف الوزير:”نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير (السعودي)، وما حصل يمسّ بعلاقة لبنان مع أشقّائه. وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.