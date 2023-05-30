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الخاطفون طلبوا فدية بقيمة 400 ألف دولار

الجيش اللبناني يحرّر مواطنا سعوديا اختطفه مسلّحون (فيديو)

الشروق أونلاين
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الجيش اللبناني يحرّر مواطنا سعوديا اختطفه مسلّحون (فيديو)
أرشيف
الجيش اللبناني

تمكّن الجيش اللبناني يوم الثلاثاء، من تحرير مواطن سعودي اختطفه مسلّحون في بيروت، مطالبين بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنه داهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري، وهو موظف في الخطوط الجوية السعودية.

وقد وقع اشتباك بين أفراد الجيش وعدد من المطلوبين المسلّحين على الحدود اللبنانية السورية، قبل أن تكلّل العملية بتحرير الضحية وإلقاء القبض على الفاعلين.

وقالت قناة “الإخبارية” الرسمية في السعودية، إن المواطن السعودي اختطف وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت “الإخبارية” عن مصدر لم تسمّه، أن المختطفين تنكروا بلباس عسكري، وأن الرسالة التي طالبوا فيها بالفدية، وردت من الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة على تويتر، أن قوات الأمن الداخلي تتابع منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف الوزير:”نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير (السعودي)، وما حصل يمسّ بعلاقة لبنان مع أشقّائه. وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.

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