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العالم

الجيش الليبي ينفي إغلاق الحدود مع الجزائر

الشروق أونلاين
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الجيش الليبي ينفي إغلاق الحدود مع الجزائر
أرشيف
خليفة حفتر

نفى الجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر يوم الأحد، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق الحدود الليبية مع الجزائر.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في منشور على فيسبوك:” لا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة”.

وأضاف:” ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر، بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، هي مجرد شائعات”.

واتّهم المتحدث أطرافا قال إنها “لا تريد استقرار الوطن. وتحاول النيل من القيادات العسكرية”، بالترويج للإشاعة.

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