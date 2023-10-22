الجيش المصري: إصابة جنود مصريين بشظايا قذيفة إسرائيلية “وقعت بالخطأ” في مركز للمراقبة الحدودية

نقلت وسائل إعلام دولية عن جيش الاحتلال الصهيوني يوم الأحد، أن دبابة تابعة له، أطلقت نيرانها بالخطأ. وأصابت موقعا مصريا قرب الحدود في كرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:”نأسف على القصف المدفعي للموقع المصري بمنطقة كرم أبو سالم، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة”.

من جهته، أكد المتحدث العسكرى باسم الجيش المصري “إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية بشظايا قذيفة أطلقت من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ”.

“ونتج (عن هذه الحادثة) إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية “، يقول المتحدث باسم الجيش المصري.

كما أشار المتحدث إلى أن “الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، حيث يجري التحقيق فى ملابسات الواقعة”.

وجاءت هذه الحادثة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1400 قتيل.