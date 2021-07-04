الجيش المغربي يشارك في مناورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

كشفت قناة عبرية رسمية، الأحد، عن وصول طائرة حربية للجيش المغربي إلى قاعدة “حتسور” الجوية جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في تدريب عسكري.

ونقلت وكالة الأناضول أن قناة “كان” العبرية، أفادت بأن طائرة مغربية من طراز “لوكهيد سي-130 هيركوليز” حطت صباح الأحد، في قاعدة “حتسور”، دون مزيد من التفاصيل.

و قالت الوكالة أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية، بشأن ما أوردته القناة العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن متحدث باسم الجيش الصهيوني (لم تسمه)، قوله “نتعاون مع مجموعة مختلفة من الدول والجيوش الأجنبية، أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات رفيعة المستوى والبحوث المشتركة”.

واستدرك المتحدث قائلا “لن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة”، دون تفاصيل عن التدريب العسكري وإن كان المغرب مشاركا فيه.

وفي 2020، وقع المغرب اتفاقا مع الكيان الصهيوني لاستئناف العلاقات بينهما، لينضم إلى 3 دول عربية أخرى وقعت في ذات العام اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي الإمارات والبحرين والسودان.