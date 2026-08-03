الجيش الوطني الشعبي.. وثائقيان جديدان يرويان التاريخ ويبرزان الجاهزية

يعرضان اليوم على التاسعة مساء في الذكرى الخامسة لليوم الوطني

تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، تبث القنوات التلفزيونية العمومية، مساء اليوم الاثنين، فيلمين وثائقيين جديدين يسلطان الضوء على تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية وجاهزية مختلف تشكيلاتها.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، أن قناة AL24 News ستبث، اليوم ابتداء من الساعة التاسعة مساء، الفيلم الوثائقي “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني: درع الجزائر وحصنها المنيع”، والذي أنتجته بالتعاون مع مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي.

كما ستبث المؤسسة العمومية للتلفزيون الفيلم الوثائقي “فوج الأعمال الخاصة البحري… جاهزية عالية في أداء المهام”، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، عبر عدد من قنواتها وفق البرمجة التالية:

القناة الأمازيغية: 19:10

القناة الإخبارية (A3): 19:15

القناة البرلمانية: 19:20

القناة الشبابية: 20:30

القناة الأولى: 20:50

قناة CANAL ALGERIE: 21:00

ويُصادف الرابع أوت من كل عام اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تكريمًا للمؤسسة العسكرية وتقديرًا لإسهاماتها في حماية الوطن، والحفاظ على وحدته الوطنية، والدفاع عن سيادته.