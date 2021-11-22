الجيش الوطني الشعبي يشارك في الصالون الدولي للمناولة

تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة 2021 ALGEST، المنعقد بين الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر، بقصر المعارض بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن هذه المشاركة تأتي “في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم قطاع الصناعات الوطنية والمناولة لرفع مستوى الإدماج وتحقيق إنتاج وطني تنافسي على صعيد السوق الوطنية والتصدير”.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية حسب المصدر ذاته “مناسبة للإطلاع عن قرب على المؤسسات والوحدات الإنتاجية للجيش الوطني الشعبي، على غرار الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، الصناعات الإلكترونية، تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية، والتي تساهم في تعزيز وترقية النسيج الاقتصادي الوطني وهذا بتقديم منتجات مختلفة، تنافسية ومتنوعة ذات جودة عالية من شأنها تلبية طلبات السوق الوطنية والتوجه إلى السوق الإقليمية والدولية”.