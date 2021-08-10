الجيش الوطني يتدخل لإخماد حرائق الغابات وإجلاء العائلات

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، عبر عدد من الولايات لإخماد النيران المشتعلة في المناطق الغابية المتضررة من الحرائق.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن “مفارز للجيش الوطني الشعبي تتدخل لإخماد النيران في المناطق الغابية بكل من تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وبجاية وجيجل وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة”.

وأوضحت أنه “في إطار مهامها الإنسانية لتقديم يد المساعدة للمواطنين أثناء الكوارث الطبيعية والأزمات، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، مساء يوم الإثنين 09 أوت 2021، بكل من ولايات تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وبجاية وجيجل وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة، ، للمساهمة، إلى جانب مصالح الحماية المدنية، في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، وإجلاء المواطنين المتضررين بالقرى والمداشر المنكوبة”.

وأكدت أنه “تم تسخير كافة الموارد البشرية والمادية، على غرار آليات وجرافات من أجل شق مسالك في المناطق الوعرة ووقف زحف النيران”.