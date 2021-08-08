الجيش.. عمال الصحة ومنحة البطالة نقاط تطرق لها الرئيس تبون في لقائه مع الصحافة

اللقاء يبث سهرة الأحد على الساعة التاسعة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقابلة صحفية مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبثها التلفزيون العمومي مساء الأحد، على الساعة التاسعة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري لقاءً دوريًا مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبثه التلفزيون العمومي مساء اليوم، بدءا من الساعة التاسعة”.

وأكد الرئيس في مقابلته الصحفية على التزامه بمراجعة القانون الأساسي لقطاع الصحة، والإستجابة لمطالب الأطباء، معتبرا أنه يجب الإعتراف بتضحيات عمال قطاع الصحة.

كما شدد الرئيس على ضرورة رفع قيمة منحة البطالة لصيانة كرامة الشاب الجزائري وحتى لا يستغله أحد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في مجلس الوزراء المقبل.

من جهة أخرى، جدد الرئيس تأكيده على أن الجيش هو العمود الفقري للدولة وسليل جيش التحرير الوطني وكذا ضمان لحمة الجزائريين في كل الميادين، مؤكدا أن من يريدون المساس بالجيش هدفهم المساس بمن يحمي الوطن.