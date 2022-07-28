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الجزائر

الجيش يتدخل لإخماد الحرائق بغابات سطيف وجيجل

الشروق أونلاين
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الجيش يتدخل لإخماد الحرائق بغابات سطيف وجيجل

تدخلت مفارز الجيش الوطني الشعبي، الاربعاء، من أجل إخماد الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الغابية التي مست بولايتي سطيف وجيجل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “تدخلت مفارز الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة يوم أمس الأربعاء 27 جويلية 2022، بواسطة وسائلها الجوية الممثلة في الحوامة مي-26، للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق بكل من القطاعين العسكريين سطيف وجيجل، أين تم إخماد الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الغابية ببلدية واد البارد دائرة بابور ولاية سطيف، وكذا بمنطقة أولاد العربي مشاط بتارسات دائرة الميلية ولاية جيجل”.

تجدر الإشارة إلى أن تدخل هذه المفارز يندرج في إطار دعم جهود مختلف المصالح المشاركة في عملية الإطفاء من حماية مدنية ومحافظة الغابات بالولايتين المذكورتين.

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