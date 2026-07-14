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الجزائر

الجيش يتدخل لإخماد حرائق الغابات بالناحية العسكرية الخامسة

الشروق أونلاين
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الجيش يتدخل لإخماد حرائق الغابات بالناحية العسكرية الخامسة
وزارة الدفاع الوطني
جانب من التدخلات

تواصل مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة التدخل الميداني المكثف للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق التي تشهدها ولايات ميلة وبجاية وسطيف، والتي مست مساحات غابية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه التدخلات تأتي بالتزامن مع اندلاع بعض الحرائق بهذه الولايات، حيث تعمل وحدات الجيش الوطني الشعبي على مد يد العون لمصالح الحماية المدنية ومحافظات الغابات والمواطنين المتضررين.

وساهمت هذه التدخلات بشكل كبير في تحجيم رقعة النيران وتطويقها.

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