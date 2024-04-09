الجيش يحبط إدخال أكثر من 6 قناطير من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أحبط الجيش محاولات لإدخال 639 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وأوقف 26 تاجر مخدرات، خلال الفترة ما بين 3 و9 أفريل 2024.

كما تم ضبط 1160 غرام من مادة الكوكايين و28141 قرصا مهلوسا، في نفس الفترة. حسب ما جاء في حصيلة نشرتها وزارة الدفاع يوم الثلاثاء.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ53 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 703 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، تضيف حصيلة وزارة الدفاع.