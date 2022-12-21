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الجزائر

الجيش يحبط محاولات إدخال “كميات ضخمة” من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
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الجيش يحبط محاولات إدخال “كميات ضخمة” من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
ح.م
جانب من المخدرات المحجوزة

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، في الفترة بين 14 و20 ديسمبر.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع يوم الأربعاء، فقد تمكّنت مصالح الجيش في عمليات مختلفة، من توقيف 43 تاجر مخدرات.

وأسفرت هذه العمليات عن إحباط محاولات ما مجموعه إدخال 8 قناطير و35 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما تمّ ضبط 214.237 قرصا مهلوسا، و1.048 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية 

من جانب آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وسمحت هذه العمليات، التي نفّذت في نفس الفترة المذكورة، بكشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع، في خلال عملية تمشيط بسكيكدة.

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