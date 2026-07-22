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الجزائر

الجيش يحجز 134 كلغ من الكوكايين ويوقف 28 تاجر مخدرات خلال أسبوع

الشروق أونلاين
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الجيش يحجز 134 كلغ من الكوكايين ويوقف 28 تاجر مخدرات خلال أسبوع
وزارة الدفاع الوطني
جانب من العمليات

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 جويلية 2026، والتي أسفرت عن توقيف عشرات المتورطين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب حجز كميات معتبرة من المخدرات والأسلحة والوقود.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أفاد البيان بأن الإرهابي المسمى ع.ع المكنى “أحمد” سلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 28 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال قنطار واحد وكيلوغرام واحد من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية مع المغرب.

كما مكنت العمليات المنفذة عبر مختلف النواحي العسكرية من حجز 134.13 كيلوغرامًا من الكوكايين و1.098.445 قرصًا مهلوسًا.

وفي إطار مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، أوقفت مفارز الجيش 737 شخصًا، مع حجز 11 مركبة و329 مولدًا كهربائيًا و76 مطرقة ضغط، إلى جانب كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير القانوني.

وفي عمليات أخرى، تم توقيف 7 أشخاص وضبط 7 مسدسات رشاشة ومسدس آلي واحد وبندقيتي صيد، إضافة إلى حجز 23.230 لترًا من الوقود و8 أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل عدة محاولات للإبحار السري، حيث تم إنقاذ 618 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مصالح الجيش 322 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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