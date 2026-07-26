الجيش يحجز 60 ألف قرص مهلوس و45 كلغ من الكوكايين

بقطاعات بشار وأدرار وتيميمون التابعة لإقليم الناحية العسكرية الثالثة

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من حجز 45 كيلوغرامًا و357 غرامًا من الكوكايين وتوقيف خمسة أشخاص خلال عمليات نوعية نُفذت بقطاعات بشار وأدرار وتيميمون التابعة لإقليم الناحية العسكرية الثالثة، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن العمليات أسفرت أيضًا عن حجز 59 ألفًا و997 قرصًا مهلوسًا، إلى جانب أربع مركبات سياحية كانت تستعمل في نشاط تهريب المخدرات.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج الميدانية تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وتعكس مستوى التنسيق المحكم والوثيق بين مختلف الوحدات العملياتية.

وأضاف البيان أن هذه العمليات تجسد يقظة وجاهزية وحدات الجيش الوطني الشعبي في التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، بما يسهم في ضمان أمن وسلامة المواطن.