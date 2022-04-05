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الجزائر

الجيش يستخرج رفات الإرهابي سلمان ويسترجع كمية من الأسلحة بتيزي وزو

الشروق أونلاين
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الجيش يستخرج رفات الإرهابي سلمان ويسترجع كمية من الأسلحة بتيزي وزو

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو، من استخراج رفات الارهابي “غيسي عبد الحكيم” المدعو “سلمان”، وتدمير مخبأ للإرهابيين واسترجـاع كمية معتبرة من الأسلحة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في إطار العمليات النوعية التي تقودها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون مؤخرا بسكيكدة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو من كشف وتدمير مخبأ (01) للإرهابيين واسترجـاع بندقيتين (02) رشـاشتين “FMPK” وصـاروخ (01) أرض-جـو من نـوع “Strela-M2” وقاذفين (02) صاروخيين من نوع “RPG-7” وقاذف (01) صاروخي من نوع “RPG-2” وبندقية (01) صيد و(23) قنبلة تقليدية الصنع و(04) قذائف “RPG7-V” و09 حشوات دافعة خاصة باالقواذف الصاروخية ومنظار (01) تسديد خاص بالقاذف الصاروخي “RPG-7″ ونظارة (01) ميدان ومعدات تفجير ومخازن ذخيرة و(2156) طلقة، بالإضافة إلى ألبسة ومواد غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية وأغراض أخرى”.

وزارة الدفاع

كما مكنت ذات المعلومات من استخراج رفات الإرهابي “غيسي عبد الحكيم” المدعو “سلمان”، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2009.

وأوضح المصدر أن هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد فعالية مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على جميع مظاهر الإرهاب وقطع جميع مسببات البقاء لهؤلاء المجرمين ودحرهم حيثما وجدوا.

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