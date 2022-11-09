الجيش يعلن حجز كمية غير مسبوقة من المواد الموجهة للمضاربة والتهريب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن حجز كمية غير مسبوقة من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب تجاوزت 300 طن خلال الأسبوع الماضي.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فقد تمكنت مفارز الجيش من حجز 342 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 54 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 11 قنطار و95 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ 649838 قرص.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 379 شخصا وضبطت 23 مركبة و298 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 37 شخصا وضبط 25بندقية صيد و33854 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 342 طن وكذا 53 قنطار من مادة التبغ و31139 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 12376 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 161 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 166 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.