الجيش يقصف نظام المخزن بالثقيل.. ويفضح خياناته للجزائر!

لسان حال المؤسسة العسكرية تنتفض ضد دسائس البلاط الملكي

مؤامرات القصر تلاحقت من يوغرطة والأمير والزعماء الخمسة إلى حرب الرمال

الجيش الجزائري كان بمقدوره التدخل في المغرب مرتين ولكنه لم يترب على الغدر

الرد سيكون قاسيا على كل من يحاول المساس ببلادنا.. ومسارها أزعج المعتوهين

أكدت مجلة الجيش وجود دولة مجاورة تتحرك وتعمل ضد الجزائر لم تخف حقدها وكرهها لبلادنا، ليس من اليوم فقط، بل على امتداد قرون خلت، وتساءلت في تعليقها لعدد جويلية “فمن خان البطل النوميدي يوغرطة سنة 104 قبل الميلاد؟ من انقلب على الأمير عبد القادر في ديسمبر سنة 1847 وتحالف مع العدو الفرنسي لحصاره؟ ومن خان الزعماء الخمسة ووشى بهم إلى فرنسا شهر أكتوبر 1956؟ ومن هاجم بلادنا في أكتوبر 1963 وجراحها لا تزال تنزف لاحتلال مدينتي تندوف وبشار وضمهما لمملكته؟”.

وقال المصدر إنّ الجيش الجزائري كان بمقدوره التدخل في المغرب مرتين أو على الأقل مساندة العسكر الذين كادوا أن يعصفوا بالتاج المغربي ويطيحوا بملكهم ويزيحوه من سدة الحكم في انقلاب الصخيرات عام 1971 وبعده بسنة واحدة في انقلاب الجنرال أوفقير، ولكن الجيش الجزائري لم يترب على الخيانة والغدر وأبى أن يتدخل في شؤون الغير.

وأضافت مجلة الجيش في تعليقها “كما كان بمقدور جيشنا التدخل في ليبيا واغتنام الفرصة إلى جانب عديد الدول لاقتسام الكعكة ولكن شهامته وعفته واحترامه للشعب الليبي الشقيق أبت أن تجره إلى مستنقع الدم والخيانة بل عكس ذلك شاركت الجزائر في حلحلة الأزمة الليبية وكان لها دور جوهري وحاسم من خلال دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الشرعية وهو الشيء الذي لم يرق بعض المهرجين والمغامرين الذين لا يريدون الخير لليبيا والمنطقة المغاربية”.

كما ورد في التعليق أن الجيش الجزائري كان يستطيع أيضا التدخل في مالي وفرض سياسة الأمر الواقع، خاصة بعد تعرض البعثة الدبلوماسية الجزائرية إلى علمية الاختطاف من طرف إحدى الجماعات المتصارعة.

وعلى نقيض من ذلك، عملت الجزائر على مساعدة الأشقاء الماليين على تجاوز محنتهم وخلافاتهم وجمعتهم لعدة مرات حول طاولة واحدة بالجزائر.

الجزائر بقيت دائما مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة

وقالت المجلة إن الجزائر بقيت دائما مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقراراتها السيدة الرافضة لكل الإملاءات.

وأوضح التعليق أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقراراتها السيدة الرافضة لكل الإملاءات، وستجتاز الجزائر الجديدة مختلف الشدائد والمحن وستخرج منتصرة أكثر قوة وصلابة وستظل كما عهدناها شامخة وتظل رايتها النوفمبرية خفاقة عالية رمزا وطنيا مقدسا ومكسبا شعبيا غاليا، أما الحملات الدنيئة والمتكررة التي ما فتئ يتعرض لها الجيش الوطني الشعبي مع كل خطوة صادقة ومدروسة يخطوها هي حملات عقيمة ونتائجها معدومة لأن أهدافها أصبحت مفضوحة ونواياها مكشوفة.

كما ردت على الإشاعة التي روجتها وسيلة إعلامية موجودة في فرنسا ويمولها المخزن المغربي المتعلقة بزيارة سرية مزعومة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة إلى فرنسا.

وتساءل تعليق المجلة عن الأسباب التي تمنع الدولة الجزائرية أن تعلن بصفة رسمية زيارة الفريق السعيد شنقريحة إلى فرنسا إن تمت فعلا؟ وما يمنع الإليزيه في حد ذاته أن يعلن هذه الزيارة؟ وما يمنع الزيارات أيضا بين الطرفين خاصة أنه سبق لرئيس أركان الجيوش الفرنسية أن زار بلادنا والتقى برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي افريل الماضي.

وكتبت المجلة “ربما فتاوى رشاد وتحاليل الماك وسقطات المغردين تحرم وتجرم أي تقارب لجيشنا مع بقية جيوش العالم بينما تحلل وتبيح لنفسها زيارة حريم السلطان وجدار البكاء ومنتجعات أمير المؤمنين”، مؤكدة أن “الجزائر سيدة مواقفها وقراراتها ولا يسمح لأي كان حجمه أن يملي سياساته أو يقدم اقتراحاته للمؤسسة العسكرية وليكف هؤلاء الحمقى عن الثرثرة والرغي لأن صمتهم سيجنبهم الكثير من السخرية وازدراء الشرفاء”.

أصحاب النوايا السيئة يسعون بكل الطرق إلى تأزيم الوضع

من جهة أخرى، وجهت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي رسائل تحذيرية قوية بنسف كل من يحاول المساس بسمعة وأمن الجزائر، وحرمة ترابها الوطني، من فئة أصحاب النوايا السيئة الذين يسعون بكل الطرق إلى تأجيج وتأزيم الوضع في البلاد.

وشددت على أن الرد على هؤلاء سيكون قاسيا وحاسما، كما دعت الشباب الجزائري إلى الحذر ممن سمتهم بكهنة معابد الفتنة، المتسابقين لتهديد البلاد ونشر الإشاعات ضمن مساعي تنصب في خدمة أجندات أجنبية تنشط ضد الجزائر.

وأكدت الافتتاحية أن المعركة التي تخوضها الجزائر اليوم على أكثر من صعيد، لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وقالت “إن نعمة الحرية والأمن التي تنعم بهما الجزائر، اليوم لم تكن صدفة أو قدمت هبة، وإنما هي محصلة تضحيات جسام وجهود أجيال متعاقبة، استهلها الأمير عبد القادر واختتمها بن بولعيد ورفاقه”.

وأضافت أن “نعمة الأمن هذه أزعجت بعض المعتوهين والمتهورين، الذين يؤرقهم أمن بلادنا واستقرارها والتفاف الشعب حول مسار بناء الجزائر الجديدة ، فراحوا يتهجمون على الإنجازات التي تمت إلى حد الساعة، وهو ما أكده رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون”.

وتابعت المجلة “إنما جزائر اليوم هي امتداد طبيعي لها، ومثلما نظر شباب الأمس لثورة التحرير وخططوا لها وكانوا وقودا لها، فإن الجزائر الجديدة تقوم على فئة الشباب المطالب بتوظيف طاقاته في مختلف المجالات وتسخير كفاءاته خدمة لتنمية الوطن ووحدته، خاصة أن البرلمان الجديد يزخر بطاقات شابة تحمل على عاتقها آمال الشعب وتطلعاته”.

كما دعت شباب الجزائر إلى “الحذر من كهنة معابد الفتة الذين يتسابقون في تهديد بلادنا ونشر الإشاعات وحبك الأكاذيب وتثبيط الهمم، فكل محاولاتهم ومساعيهم تصب في خدمة أجندات أجنبية تنشط ضد الجزائر وشعبها، ولكن من المؤكد سيكون مآلها الفشل الذريع، وسيعرف شبابنا الذي أصبح على مستوى من الوعي كيف يفرق بين الغث والسمين وبين الصالح والطالح، لأن حبل الكذب قصير والحق سيظهر طال الزمن أو قصر”.