الجيش يوقف 13 عنصر دعم ويُحبط تهريب 5 قناطير من الكيف

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إحباط محاولات إدخال 5 قناطير من الكيف على الحدود مع المغرب، بينما تم توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أفريل، تمكنت مفارز للجيش بالقطاع العسكري عين الدفلى، بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابي، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، خاصة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز الجيش 38 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات معتبرة من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، قُدرت بـ5 قناطير و55 كيلوغرامًا.

كما تم ضبط 4.25 كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من 306 ألف قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية.

وعلى صعيد مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، تم توقيف 414 شخصًا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، مع حجز 68 مركبة و403 مولدات كهربائية و131 مطرقة ضغط، إضافة إلى معدات ومواد تستعمل في هذا النشاط غير القانوني.

كما أسفرت عمليات أخرى عن توقيف 14 شخصًا وحجز أسلحة مختلفة، بينها مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي، إلى جانب 18 بندقية صيد، وكميات معتبرة من الوقود بلغت 22,940 لترًا، و15 قنطارًا من مادة التبغ، و3 أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب.

وفي إطار تأمين السواحل الوطنية، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية، حيث تم إنقاذ 143 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 345 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

