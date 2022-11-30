الجيش يوقف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، تم تنفيذها ما بين 23 و 29 نوفمبر الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، انه فيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، و”مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (62) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ(03) قناطير و(55) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت (116940) قرصا مهلوسا”.

وفي سياق ذي صلة و”بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (312) شخصا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(29) مركبة و(264) مولدا كهربائيا و(111) مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم “توقيف (21) شخصا وضبط (04) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ(92) طنا وكذا (26941) علبة من مادة التبغ و(28099) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي سياق متصل، “أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ(24065) لترا بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست، فيما تم توقيف (178) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

ويأتي تنفيذ هذه العمليات “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها”، يضيف المصدر ذاته، الذي لفت إلى ان النتائج النوعية التي أسفرت عنها تعكس “مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.