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رياضة
اللاعب الدولي التونسي حسين الراقد يتحدث عن الخضر:

الجيل الحالي وصل إلى مرحلة النضج الكروي

ع.ع
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الجيل الحالي وصل إلى مرحلة النضج الكروي

أشاد اللاعب الدولي التونسي، حسين الراقد، بالنجاحات الأخيرة التي حققها المنتخب الجزائري، مؤكدا أن مسيرة “الخضر” لا يمكن أن تقارن مع مسيرة منتخب بلاده تونس.

وقال الراقد، في تصريحات خاصة، لموقع “وين وين”: “لقد قطعوا خطوة مهمة إلى الأمام، بما حققوه في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب الخبير، جمال بلماضي. حالياً، لا يمكن أن يقارن المنتخب الجزائري مع غيره من المنتخبات العربية. ويجب على الجماهير التونسية التوقف عن القيام بمثل هذه المقارنة.. الجيل الحالي لمنتخب الجزائر فاز بلقب كأس أمم إفريقيا، ووصل إلى مرحلة النضج الكروي، على عكس تونس، التي هي بصدد بناء مجموعة رائعة من اللاعبين، القادرين في المستقبل القريب على التتويج باللقب القاري، كما حدث عام 2004 “.

ودافع الراقد عن المدرب الحالي لمنتخب “نسور قرطاج”، منذر الكبير، قائلا: “الكبير مدرب يملك تكوينا أكاديميا جيدا، وهو قادر على التفاهم بشكل رائع مع المواهب الشابة، القادمة من أوروبا.. يجب على الجميع الصبر ومساندة الجهاز الفني الحالي للمنتخب التونسي. والنتائج الجيدة ستأتي بعد سنوات، إذ لا يمكن مثلاً أن تطلب من حنبعل المجبري أن يقدم مباريات من مستوى عال، في مباريات حاسمة، أمام بوتسوانا أو الكونغو، منذ عامه الأول في المنتخب. نفس الشيء يتعلق باللاعب عمر الرقيق وحمزة رفيعة”.

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