الحائزون على بكالوريا ثانية يطالبون الوزير بالتسجيل

لإلغاء تعليمة مرور خمس سنوات

عاد الجدل حول إمكانية التسجيل ببكالوريا ثانية من جديد بالتزامن مع التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد وإدراج ملاحظة في المنشور التوجيهي تقضي بمنع التسجيل بأكثر من بكالوريا واحدة إلا بعد مرور خمس سنوات على الشهادة الجامعية الأخيرة.

وفي السياق، قدم الطلبة الحائزون على بكالوريا ثانية طلبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إلغاء التعليمة رقم 461 الصادرة بتاريخ 12 سبتمبر 2019 والسماح لهم بالتسجيل في تخصص جديد دون التقيد بانتظار مدة خمس سنوات، معتبرين بأن التعليمة السالفة الذكر مجحفة في حقهم ومخالفة لما ينص عليه الدستور الجزائري، وأن تطبيق هذه التعليمة قد عاد عليهم بالضرر المادي والمتمثل في حرمانهم من الدراسة طيلة فترة المنع، ملتمسين تمكينهم من التسجيل في تخصص آخر لحيازتهم على بكالوريا ثانية.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي سبق وأن ردت على هذا الطلب الذي رفعه الطلبة منذ سنة 2019 وإلى يومنا هذا، وفتحت الباب لحاملي بكالوريا ثانية بالتسجيل في جامعة التكوين المتواصل التي تقدم ليسانس عن بعد لحاملي البكالوريا، إلا أن هذا القرار أثار حفيظة الطلبة، ما جعل الوزارة تصدر تعليمة ثانية في فيفري 2021 تتراجع فيها عن حصرية التسجيل ببكالوريا ثانية بجامعة التكوين المتواصل، لكن دون رفع شرط خمس سنوات للراغبين في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي والذي عاد ليبرز في المنشور التوجيهي للطلبة الجدد الحائزين على بكالوريا دورة جوان 2021.