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رياضة

الحاجي ضيوف: الجزائر هي الأجدر بِتنظيم “كان” 2025

علي بهلولي
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الحاجي ضيوف: الجزائر هي الأجدر بِتنظيم “كان” 2025
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الحاجي ضيوف

يُؤمن نجم كرة القدم السنيغالية سابقا الحاجي ضيوف بِأن الجزائر هي البلد الأجدر بِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحضر الحاجي ضيوف سهرة السبت وقائع نهائي “شان” 2023، بين منتخب بلاده للاعبين المحلّيين والجزائر.

وقال ضيوف إن الجزائر تحوز كلّ الإمكانيات المطلوبة لِتنظيم “كان” 2025، وضرب مثلا بِملاعبها العالمية والفنادق والمستشفيات والمطارات وشبكة الطرقات.

وأضاف نجم منتخب “أسود تيرانغا” في مونديال 2002 أنه يشكر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الذي اختار الجزائر مسرحا لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، واعتبر أن القرار كان صائبا.

واختتم السنيغالي الحاجي ضيوف تصريحاته، قائلا إن الجمهور الجزائري وفّق في إنجاح “الشان”، بِحضوره المُكثّف، وروحه الرّياضية العالية، والفرجة التي صنعها في المدرجات.

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