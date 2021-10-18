الحاجي ضيوف: قرار ديلور غير عادي

تحدث النجم السنغالي السابق الحاجي ضيوف عن أندي ديلور وقراره الأخير بعدم مواصلة اللعب للمنتخب الجزائري..

وقال الحاجي ضيوف في تصريحات لإذاعة “أوروبا 1 “: “بإمكان ديلور اتخاذ قراره بالاعتزال، ويقرر الخطوة التي يريدها، لكن بالنسبة لي ما قام به أمر غير عادي”.

وتابع النجم السنغالي: “بالنسبة لي المنتخب أمر مقدس، يجب أن نقدم له أفضل ما لدينا، لأنه بعد الاعتزال ستصبح أسطورة بفضل ما قدمته”.

وأشاد حاجي ضيوف بالمنتخب الجزائري، وقال: “منتخب الجزائر لديه مجموعة قوية، وهو قادر على الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا”.

وكان المهاجم أندي ديلور، قد قرّر عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا وتجميد مشاركته مع “الخضر” لمدة سنة، من أجل التفرغ لناديه نيس”.

وقصف الناخب الوطني جمال بلماضي، المهاجم ديلور بالثقيل، واصفا تصرفه بالغباء أو الجرأة المفرطة، كما رفض تواجد اللاعب مع المنتخب مستقبلا، وقال أن ديلور يريد أن يأتي بعد سنة مثل العروس ليشارك في المونديال.