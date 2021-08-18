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رياضة

الحاجي ضيوف يرشّح “الخضر” والسنغال..

سليم.ع
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الحاجي ضيوف يرشّح “الخضر” والسنغال..

رشّح نجم كرة القدم السنغالية، الحاجي ضيوف المنتخبان الجزائري والسنغالي للظفر بكأس أمم إفريقيا، التي ستستضيفها الكامرون مطلع السنة المقبلة.
وقال الحاجي ضيوف خلال حضوره حفل قرعة “الكان”، إن الترشيحات تصب مجددا لفائدة منتخبي السنغال والجزائر، وأضاف: “بالطبع سيكون المنتخب السنغالي في طليعة المرشحين ، ولو سألت ممثلي المنتخبات الحاضرين عن المنتخب الذي لا يريدون مواجهته، لقالوا المنتخب السنغالي”.
وأضاف النجم السابق لمنتخب السنغال: “السنغال والجزائر هما المرشحان للتنافس على اللقب كأس إفريقيا”.
وتمكن المنتخب الجزائري، بتتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، والمستوى الثابت الذي ظهر به في السنتين الأخيرتين بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي، من الارتقاء إلى مصاف المنتخبات المتنافسة على نيل الكأس الإفريقية، بعدما كانت الجزائر لعقود خارج دائرة المرشحين.

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