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الجزائر

الحاخام حاييم كورسيا لن يرافق ماكرون في زيارته إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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الحاخام حاييم كورسيا لن يرافق ماكرون في زيارته إلى الجزائر
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الحاخام حاييم كورسيا

لن يرافق كبير حاخامات اليهود في فرنسا حاييم كورسيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارته إلى الجزائر هذا الخميس، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، فقد أسقط اسم كورسيا من قائمة مرافقي ماكرون في الجزائر، بسبب النتيجة الإيجابية لتحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19، الذي خضع له قبيل الرحلة.

وينتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي بالجزائر عصر الخميس، حيث سيحظى باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مستهلّ زيارة رسمية تستمرّ 3 أيام.

ويجري ماكرون زيارته الثانية إلى الجزائر، بعد زيارته الأولى للبلاد في 2017، في بداية فترته الرئاسية السابقة. ويتوقع أن يكون ملف الطاقة بين أهمّ ما ستتناوله المحادثات بين مسؤولي البلدين في خلال الزيارة.

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