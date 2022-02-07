الحادثة الطريفة لصلاح والحكم غوميز تخطف الأضواء في نهائي “الكان”

خطفت الحادثة الطريفة التي أثارها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز مع نجم المنتخب المصري صلاح، الأضواء في نهائي كأس أمم إفريقيا الذي جمع بين مصر والسنغال..

والتقطت الكاميرات في الدقيقة 35 من المباراة، لحظة وقوف صلاح في مواجهة الحكم، الذي ظهر وهو يشير له بأن يأخذ الصافرة وبطاقاته ليتولى هو مهمة التحكيم، وكأنه يقول له: “تعال أنت واحكم.

وكان نجم المنتخب المصري صلاح يحاول الاعتراض على حكم المباراة حتى لا يمنح البطاقة الصفراء لزميله حمدي فتحي.

وتناولت الكثير من العناوين الصحفية والمواقع، الحادثة التي وقعت بين الحكم غوميز والنجم المصري، على أنها من بين طرائف “كان” الكاميرون.

كما تم تداول ما حدث بين الحكم غوميز وصلاح بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من روادها.