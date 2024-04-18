الحادث الذي عرفه مركب الحجار لم يؤثر على الإنتاج

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن حادث انهيار جسر تصفية الغبار بمركب الحجار لم يؤثر على سيرورة إنتاج المركب خاصة وأنه يتوفر على مخزون يسمح بتزويد كل وحدات المركب بالمادة الأولية، هذا خلال زيارته اليوم الخميس، 18 أفريل للمركب.

وقام عون بزبارة اليوم إلى ولاية عنابة للوقوف على الحادث الذي وقع داخل وحدة للإنتاج للمركب ومعاينة وحدة تحضير المواد الأولية الخام، حيث عاين خلال الزيارة مختلف الوحدات الإنتاجية الأخرى بما فيهم وحدة إنتاج الأنابيب والوقوف على سير المركب.

وقد أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بإصلاح هذه الوحدة في أقرب وقت ممكن لضمان سيرورة الإنتاج دون تأخر.

وتعرض جسر تصفية الغبار رقم 01 بوحدة إنتاج المواد الملبدة PMA بمركب سيدار الحجار للإنهيار يوم الأحد الماضي 14 أفريل، في حدود الساعة الخامسة صباحا، ليعلن بعد ذلك وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، مساء اليوم الثلاثاء، 16 أفريل، عن فتح تحقيق قضائي “لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات“.