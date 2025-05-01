الحادث المأساوي بالبويرة: إيداع سائق الحافلة الحبس المؤقت

أمرت محكمة مشد الله، التابعة لمجلس قضاء البويرة، بإيداع سائق الحافلة التي تسببت في حادث مرور مميت على الطريق السيار الرابط بين أحنيف وبجاية، الحبس المؤقت، في حين تم الإفراج مؤقتًا عن مالك الحافلة، في انتظار محاكمتهما يوم 7 ماي 2025،

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، فإن الحادث الذي وقع ليلة الثلاثاء 29 أفريل الجاري، في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً، أسفر عن مقتل ستة مسافرين وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما انحرفت الحافلة التي كانت تقلهم عن مسارها.

وأوضح البيان أن سائق الحافلة، المدعو (ك.ع)، تمت متابعته بتهم تتعلق بالقتل الخطأ عن طريق مركبة نقل جماعي، مع ظروف مشددة تتعلق بالإفراط في السرعة وتعريض حياة الغير للخطر.

ووجهت لمالك الحافلة، المدعو (ت.ش)، تهم تعريض حياة الغير للخطر وعدم التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي.

وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة في إطار إجراءات المثول الفوري، ليصدر قاضي التحقيق أمرًا بإيداع السائق الحبس المؤقت، بينما وُضع مالك الحافلة تحت الرقابة القضائية إلى حين جلسة المحاكمة المقررة الأسبوع المقبل.