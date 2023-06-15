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رياضة

الحارس أوكيجة يعتزل

علي بهلولي
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الحارس أوكيجة يعتزل
ح.م
ألكسندر أوكيجة رفقة جمال بلماضي.

أعلن حارس المرمى الجزائري ألكسندر أوكيجة مساء الخميس، عن اعتزاله اللّعب الدولي في صفوف “الخضر”.

وحضر الحارس أوكيجة تربّص “مُحاربي الصّحراء” بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى، وأبلغ الناخب الوطني جمال بلماضي، بِأنه وضع حدّا لِمشواره الدولي.

ونقل اتحاد الكرة الجزائري على لسان بلماضي قوله: “أوكيجة لاعب كبير ومحترف. لم يتردّد يوما في الدّفاع عن الألوان الوطنية وبلده الجزائر. كان يتدرّب بِجدّية، رغم أنّه لم يلعب كثيرا”.

من جهته، قال أوكيجة الذي سيبلغ من العمر 35 سنة في منتصف جويلية المقبل: “لم يسبق لي ممارسة الغشّ ضد الآخرين أو نفسي، وخاصّة مع منتخب بلادي الجزائر. اتّخذت هذا القرار لِأنّي شعرت بِأن لياقتي البدنية لم تعد تسمح لي بِخوض مقابلات دولية عالية المستوى الفنّي”.

وخاض أوكيجة 6 مقابلات دولية منذ عام 2019، وكان ضمن قائمة لاعبي “الخضر” الذين أحرزوا كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وهكذا سيكتفي ألكسندر أوكيجة بِتمثيل ألوان فريقه ماتز، الذي ساهم بِقوّة مُؤخّرا في عودته إلى بطولة فرنسا للقسم الأوّل. بعد أن شارك في 34 مباراة من أصل 38 مواجهة.

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