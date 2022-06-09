الحارس الجزائري ماندريا سينتقل إلى هذا النادي

اقترب حارس المرمى الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” أنطوني ماندريا، من تغيير الوجهة.

وتنقضي مدّة عقد أنطوني ماندريا (25 سنة) مع نادي أونجي في الـ 30 من جوان الحالي، بعد أن انضمّ إلى الفريق الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2017.

وأوشك الحارس ماندريا أن يُمضي عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي كون من بطولة القسم الثاني الفرنسي.

ورفض ماندريا عرضا من إدارة نادي أونجي يقضي بِتمديد العقد، وفضّل خوض تجربة احترافية جديدة مع فريق كون. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء الخميس. التي أوضحت السبب، في كون مُقترح مسؤولي نادي أونجي يقضي بِأن يكون الحارس الجزائري احتياطيا وليس أساسيا.

وكان فريق كون قد تموقع سابعا، في لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم المُنقضي.

ومعلوم أن أنطوني ماندريا حضر وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري مع أوغندا وتنزانيا، لكنه اكتفى بِخوض الحصص التدريبية فقط.