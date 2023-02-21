الحارس الشخصي للأميرة ديانا يريد كشف أسرارها لابنيها قبل وفاته

أعلن الحارس الشخصي للأميرة ديانا، إنه يريد إخبار الأميرين ويليام وهاري بالأسرار التي يعرفها عن والدتهما قبل وفاته.

وكشف بول بوريل، الذي وصفته الأميرة الراحلة بأنه “صخرتها”،الشهر الماضي أنه قد تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، لذلك وجد نفسه مضطرا لكشف بعض اللحظات الخاصة التي شاركها معها.

وقال الخادم الملكي السابق، الذي عمل كحارس شخصي لديانا لمدة 10 سنوات حتى وفاتها في عام 1997، إن مرضه ركز اهتمامه على إخبار ولدي ديانا “بما يجب أن يعرفوه حقا” عن والدتهما، بينما لا تزال لديه الفرصة قبل وفاته.

وصرح بول، 64 عاما، لصحيفة “ميرور” البريطانية قائلا:” لقد قضيت ساعات طويلة مع ديانا، خلال أسعد أوقاتها، وكذلك أحلها”. مضيفا” لقد أسرتني، وهناك العديد من الأشياء التي لم أتحدث عنها مطلقا، لكني الآن أشعر أن الوقت مناسب”.

بول، الذي وصف نفسه سابقا بأنه “أفضل صديق” لديانا، وادعى أنها أخبرته أنه “الرجل الوحيد الذي تثق به على الإطلاق”، قال إنه يأمل أن تساعد مشاركة قصصه عنها ابناها في المصالحة.

تابع: “هناك أشياء حدثت في عالم والدتهما، قد لا يكون لديهم علم بها وأعتقد أنها قد تملأ بعض الفراغات”.

واعترف كبير الخدم السابق لأميرة ويلز: “أعتقد أن ديانا ستقول لي،” بول، يجب أن تجعل هذا أولوية، يجب أن تذهب لترى ولداي “.

أضاف” أعلم أن بعضا من هذا ليس جميلا، لكن إذا غادرت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر فلن يعرفوه أبدا، أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا.”