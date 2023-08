الحارس الشخصي لميسي يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل(فيديو)

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحارس شخصي جديد للنجم ميسي، ظهر فيها ملازما له في كل مكان خلال المباريات.

وحصل النجم الأرجنتيني على حارس شخصي يتمتع بقدرات فائقة، لالتقاط أي شيء والانقضاض على كل ما يرميه مشجعو كرة القدم نحو النجم الشهير حتى خلال المباريات.

وسلطت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية الضوء على الحارس الجديد الذي يرافق ميسي، واصفة إياه بأنه “أفضل حارس شخصي”.

وقالت الصحيفة إن متابعة تحركات ميسي في ميامي تظهر أنه محمي طوال الوقت، بحارس لا يفارقه حتى عندما يكون في أرض الملعب.

Messi’s bodyguard was protecting during the match as well, he became a linesman 😭😭 pic.twitter.com/nv4JHidvo8

— ZIAD IS HAPPY FOREVER  🇦🇷 (@Ziad_EJ) August 19, 2023