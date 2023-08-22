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رياضة

الحارس الشخصي لميسي يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل(فيديو)

عمر سلامي
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الحارس الشخصي لميسي يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل(فيديو)
أرشيف
الحارس الشخصي لميسي

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحارس شخصي جديد للنجم ميسي، ظهر فيها ملازما له في كل مكان خلال المباريات.

وحصل النجم الأرجنتيني على حارس شخصي يتمتع بقدرات فائقة، لالتقاط أي شيء والانقضاض على كل ما يرميه مشجعو كرة القدم نحو النجم الشهير حتى خلال المباريات.

وسلطت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية الضوء على الحارس الجديد الذي يرافق ميسي، واصفة إياه بأنه “أفضل حارس شخصي”.

وقالت الصحيفة إن متابعة تحركات ميسي في ميامي تظهر أنه محمي طوال الوقت، بحارس لا يفارقه حتى عندما يكون في أرض الملعب.

ورصدت صور الحارس الشخصي يقف عند خط التماس، حتى بدا أنه مثل حكم مساعد، وعندما حاول أحد المشجعين اقتحام الملعب للاقتراب من النجم الأرجنتيني ظل الحارس يركض على طول الخط حتى يظل مراقبا له.

وأجبر الحارس اثنين من المشجعين على مغادرة الملعب، بينما كانا يحاولان الاقتراب من ميسي بغية الحصول على توقيع.

وقال خورخي ماس أحد ملاك ومديري نادي إنتر ميامي، إنه “على اطلاع على المخاطر الأمنية التي تلازم وجود نجوم جدد من طراز عالمي في النادي”.

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