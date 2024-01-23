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رياضة

الحارس الشناوي خارج كأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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الحارس الشناوي خارج كأس أمم إفريقيا
ح.م
الحارس الشناوي

سيغيب حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي عن المباريات المقبلة في كأس أمم إفريقيا، بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له أن الفحوصات التي أجراها الحارس، أثبتت إصابته بخلع في الكتف.

وأضاف البيان أن الشناوي سيغيب عن المباريات المتبقية لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفوار.

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة الرأس الأخضر في ختام مباريات دور المجموعات، ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.

وتأهل منتخب مصر للدور الـ16 بالتعادل بنتيجة 2-2 مع الرأس الأخضر، ليحتل المركز الثاني بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات خلف متصدر المجموعة الرأس الأخضر، بسبع نقاط.

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